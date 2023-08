Maíra Cardi acusa Camila Ferreira de esbanjar dinheiro de Thiago Nigro: 'nunca trabalhou'

A influenciadora Maíra Cardi se envolveu em uma nova polêmica com Camila Ferreira, ex-companheira do seu noivo, Thiago Nigro. A desavença atual iniciou nesta segunda-feira (31) e ambas "trocaram indiretas" nas redes sociais.

Camila Ferreira, que manteve uma relação com o coach de finanças por mais de dez anos, publicou uma mensagem nas redes sociais na qual os seguidores entenderam como uma indireta para Maíra.

Segundo a postagem, Camila afirma que teria participado de um programa chamado "Separa você". O nome teria sido uma referência ao programa de emagrecimento de Maíra, chamado "Seca Você".

Legenda: Internautas acreditam que Camila Ferreira soltou indireta para Maíra Foto: Reprodução/Twitter

Legenda: Maíra Cardi rebateu indiretas após tweets de Camila Ferreira Foto: Reprodução/Twitter

Resposta de Maíra

Sem citar nomes, Maíra postou nos seus stories do Instagram um texto contando a história de uma mulher que ficou com um homem apenas para "gastar a grana dele".

"Ela vive igual madame. Ele trata ela e o seu filho com muito afeto, amor e dedicação". Maíra continua e disse que a suposta mulher nunca quis trabalhar e que, mesmo com as oportunidades que este homem oferecia, ela sempre recusava.

Legenda: Maíra Cardi responde ex de companheira de Thiago Nigro Foto: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora citou ainda que o relacionamento entre Camila e Thiago terminou após diferenças de "crenças" e "princípios". "Com a separação, esse cara escolhe porque quer deixar pra essa madame que nunca trabalhou uma bagatela de 22 milhões! Ainda assim, ela vai na internet insistentemente falar m*rda atrás de m*rda e ele não abre a boca por nada para falar dela", ressalta.

Maíra enfatiza ainda que só ficou quieta por "respeito a sua dor" e afirmou que nada fez de errado, pois teria iniciado o relacionamento com Thiago quando ambos estavam solteiros.

"Mas ficar vendo você falando mal e inventando coisas do cara mais incrível que conheci?! Chega! Ver você falando de um homem que te honrou tanto, que fez tanto por você e faz até hoje pelo seu filho?! Chega! Já deu de bancar de vítima e insinuar coisas que não são verdade!", frisou.

Camila deletou a conta no Instagram e no Twitter, após o texto publicado por Maíra.

Relacionamento de Camila e Thiago

Camila e Thiago romperam o relacionamento em janeiro deste ano. Um mês depois, ele assumiu o namoro com Maíra. Os dois se conheceram quando trabalharam juntos em uma financeira, ainda em 2010. Na época, ele era assessor de investimentos e ela estava no setor administrativo, compartilhando a experiência de terem cursado faculdade de Relações Internacionais na ESPM, em São Paulo.

"Ele era bem chato. Foram quase dois anos ele investindo em mim. Um escritório que só tinha homens, eu e mais uma mulher. Quem você acha que era assediado?", disse ela em um podcast sobre casais que enriqueceram juntos, à época do relacionamento.