Após boatos de crise, Wanessa publica foto na cama com Dado Dolabella

Após boatos de crise no namoro, a cantora Wanessa Camargo publicou um registro abraçada com Dado Dolabella na cama. A imagem foi postada na madrugada desta quinta-feira (28), nos Stories, com a legenda: “meu ninho”.

Legenda: Wanessa publicou foto com Dado no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Nessa quarta-feira (27), Dado negou que o casal estivesse passando por uma crise, em entrevista ao colunista do Uol Lucas Pasin.

O jornalista Léo Dias também publicou, ontem, que Wanessa e Dado teriam "agitado" os moradores de um condomínio de luxo em São Paulo com uma série de brigas. Na última confusão, a filha de Zezé di Camargo teria expulsado o namorado de casa.

A foto publicada com Dado na cama, ainda conforme Léo Dias, foi apenas para “gerir a crise”.

Namoro

Após muita especulação de fãs, Dado e Wanessa assumiram o namoro em outubro do ano passado. Os dois posaram juntos pela primeira vez nos bastidores de um show da cantora.