Dado Dolabella detona vizinho que apontou possível crise no relacionamento com Wanessa Camargo

Segundo o ator Dado Dolabella, de 43 anos, a suposta crise entre ele e a cantora Wanessa Camargo, de 40 anos, não existe. Em entrevista ao Lucas Pasin, do UOL, o artista respondeu à notícia de que ele não aparecia mais no condomínio da cantora como antes, o que apontava um possível distanciamento, e disse que a agora eles têm uma crise com o vizinho.

"Você quer checar porque vizinhos falam sobre a vida alheia? Acho que é porque a vida deles deve ser muito chata", disse ao jornalista. A notícia começou a circular na internet depois que surgiram informações sobre o relacionamento dos dois na coluna da jornalista Fábia Oliveira, fazendo o ator se pronunciar e desmentir os boatos.

"Até agora estava tudo normal entre nós, mas agora temos [uma crise]. Um vizinho fofoqueiro trabalhando pra quem sobrevive de coisa ruim. Obrigado por avisar", completou. Fãs do casal já vinham notando nas redes um possível afastamento quando os dois passaram a não fazer mais aparições públicas A última foto postada foi a cerca de dois meses no show de lançamento de Zezé de Camargo, em São Paulo.

Dado e Wanessa reataram o relacionamento em outubro de 2022, quando a cantora se separou do então marido Marcus Buaiz, em maio do mesmo ano. Ambos já haviam se relacionado entre 2000 e 2004.