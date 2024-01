BBB 24: Alane quer colocar Maycon no Paredão após comentário capacitista de brother

A sister Alane revelou para Deniziane que já tem um participante em sua mira para o paredão do BBB 24. A bailarina, uma das últimas a deixar a primeira Prova do Líder nesta terça-feira (9), disse ter ficado incomodada com as falas de Maycon durante a disputa. O cozinheiro fez um comentário capacitista sobre a perna amputada do atleta paralímpico Vinicius Rodrigues.

Segundo ela, por conta desse posicionamento, Maycon se tornou sua primeira opção de voto nesta semana. Na conversa, Deniziane concorda com a amiga e diz que também não aprovou a atitude do colega de confinamento. "Ele só se importa com ele, então ele vai se queimar. Mas com a gente ele não se importa, não", disse a fisioterapeuta.

A bailarina, então, ponderou sua opção de voto. "Também tem uma coisa e estava até falando com a Beatriz [Reis]. Se fosse para votar em alguém hoje, eu votaria nele. Se ele for líder, eu não vou poder votar nele, e vou votar em quem?", perguntou.

"Eu tô analisando ainda e não tenho opinião formada, mas ele é uma das minhas opções. Mas eu sinto isso também! Que bom que a gente está em sintonia! E tem que tomar cuidado com o que fala", explanou Deniziane.

Já na área externa da casa, depois de comentarem o possível alvo para o Paredão, Alane e Beatriz continuam falando sobre o jogo.

A modelo, então, diz: "A gente também não está fazendo nenhum absurdo. A gente só tomou uma decisão, a gente tem que tomar decisões aqui dentro, então, assim, a gente escolheu compartilhar a nossa decisão que combinou", disse.

Comentário capacitista

O cozinheiro Maycon, do Big Brother Brasil (BBB) 24, gerou revolta nas redes sociais ao sugerir um apelido para Vinicius Rodrigues, paratleta participante do Camarote. Nesta manhã, durante a Prova do Líder, que é de resistência, ele falou sobre chamar o colega de "cotinho", pois ele usa uma prótese de perna.

"Vou colocar o nome de 'cotinho'. A gente pode colocar esse nome, te batizar?", perguntou Maycon. Vinicius, que estava concentrado na prova e desconfortável com a situação, não respondeu e só baixou a cabeça.

Maycon chegou a ser repreendido pelo comissário de voo Marcus Vinicius, que faz a prova ao lado dele. O paraense pediu que ele parasse, mas o cozinheiro continuou. "Brincadeira tem limite", alertou Marcus.

No X, antigo Twitter, internautas condenaram a atitude. "Eu estou vendo a hora que o Vini vai perder a paciência com o Maycon. Ele é insuportável, inconveniente, desnecessário", disse uma.