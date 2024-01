Enquete BBB 24: Maycon, Giovanna ou Yasmin Brunet? Vote em quem você quer que fique no 1º paredão

Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 24, formado nesta terça-feira (9). O trio disputa a preferência do público para permanecer na casa mais vigiada do Brasil. A votação ocorreu de forma aberta, na sala da casa mais vigiada do Brasil. Nesta edição, pela primeira vez na história do programa, a votação será para ficar.

Um dos três será eliminado nesta quinta-feira (11). Maycon foi indicado pela líder Deniziane, que venceu a primeira dinâmica após mais de 18 horas de resistência. Já Giovanna e Yasmin Brunet foram os mais votados pela casa com 7 e 5 votos, respectivamente.

Como foi a formação do paredão

O primeiro paredão do BBB 24 começou com a indicação do líder e outros dois pela casa. Davi e Isabelle estão imunes. Eles estavam no Puxadinho e competiram pelo voto popular para entrarem na casa. Em seguida, os participantes, escolheram quem deveria ir para a berlinda de forma aberta.

Veja quem votou em quem