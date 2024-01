Quem entrou no Puxadinho do BBB 24? Veja participantes escolhidos para reality show

Os novos moradores do Big Brother Brasil (BBB) 24 escolhidos pelo público são: Davi e Isabelle. Eles estavam no Puxadinho e competiram pelo voto popular para entrarem na casa mais vigiada do Brasil. O resultado foi apontado pela enquete do Diário do Nordeste. Davi teve 60,94% dos votos, já Isabelle 60,22%.

O apresentador Tadeu Schidmt pediu que os 18 participantes da casa se dividissem em três grupos para assim escolherem três mulheres e outros três homens para entrarem no jogo. Os jogadores que não foram escolhidos pelo público terão um tempo para se apresentarem para os outros brothers e sisters. A edição deste ano irá contar com 26 participantes.

Raquele foi a primeira participante escolhida pelos outros BBBs, do grupo de Marcus Vinícius. Thalyta foi a segunda escolhida pelo grupo liderado por Maycon. Já Giovanna foi a última mulher escolhida pelos participantes. Juliana e Carolina não foram selecionadas pelo elenco da edição.

Juninho foi o primeiro selecionado pelo grupo que tinha como porta-voz Beatriz. Michel foi o segundo escolhido pelos BBBs. Lucas foi o terceiro e último brother selecionado para a disputada.

Davi concorria com Caio, Jorge Mateus, Juninho, Lucas Henrique, Michel e Plínio. Já Isabelle disputava com Carolina, Giovanna, Juliana, Raquele e Thalyta. O brother e a sister também receberam imunidade.

Legenda: Davi e Isabelle receberam imunidade após votação do público Foto: Reprodução/TV Globo

Veja como foi a primeira votação do BBB 24

Isabelle

Média: 60,22%

Voto Único: 42,57%

Voto da Torcida: 77,87%

Davi

Média: 60,94%

Voto Único: 65,46%

Voto da Torcida: 56,43%

Saiba quem são os novos participantes do BBB 24

Legenda: Isabelle é de Manaus e entrou por votação do público Foto: Divulgação/Globo

A manauara Isabelle tem 31 anos e é dançarina. Sua jornada começou em uma gravidez complicada da mãe, aos 13 anos. A infância foi igualmente conturbada: passou fome e precisava pegar três ônibus para chegar à escola. Começou a trabalhar aos nove anos vendendo roupa na feira com a avó. Aos 19, formou-se em Letras. Sempre amou a arte e tem muito orgulho da cultura do Amazonas. Em 2014, ganhou o concurso de Rainha do Folclore do Garantido e ficou no posto por três anos. Em 2017, conquistou o título de Cunha Poranga do Garantido (mulher bonita, em Tupi Guarani). Hoje é dançarina no festival de Parintins e faz vários shows pelo Brasil.

Legenda: Davi entrou no BBB após votação do público Foto: Divulgação/Globo

Natural de Salvador, na Bahia, Davi tem 21 anos e é motorista de aplicativo. Conta ter sido um menino levado na infância e que, ainda nessa época, a separação dos pais teve um grande impacto em sua vida e na de sua irmã, pois teve que começar a trabalhar para ajudar em casa, vendendo picolé e água nos ônibus da cidade. Diz ter conhecido todo tipo de gente nesse período e lembra ter passado por muitas dificuldades. Hoje, encara esses obstáculos como aprendizados, e avalia que se tornou uma pessoa alegre e do bem. Trabalhou com informática e almoxarifado antes de ganhar a vida dirigindo.

Legenda: Raquele tem 22 anos e é doceira Foto: Divulgação/Globo

Raquele é capixaba, nascida em Conceição da Barra e moradora de Aracruz. Técnica em Mecânica e estudante de Engenharia Mecânica, hoje atua como doceira, além de ser sócia do noivo – com quem está há sete anos – em um delivery de açaí. Tem 22 anos e trabalha desde os 13, quando começou a ganhar seu próprio dinheiro fazendo unha. Atualmente mora com os pais e a irmã caçula, de quem cuidava na adolescência enquanto sua mãe trabalhava fora.

Legenda: Thalyta é advogada e mora em Contagem Foto: Divulgação/Globo

Nascida em Belo Horizonte e moradora de Contagem, em Minas Gerais, aos 26 anos, Thalyta é formada em Direito e atua como advogada criminal. Foi criada apenas por mulheres e orgulha-se desse fato em sua trajetória. Aos 13 anos já almejava a carreira que tem hoje. Aos 14, conseguiu seu primeiro emprego como office girl, e depois disso, trabalhou com a venda de açaí para custear os cursos preparatórios que fez para entrar na faculdade. Atualmente, está solteira.

Legenda: Giovanna é nutricionista de Belo Horizonte Foto: Divulgação/Globo

Nascida em Belo Horizonte e moradora de Contagem, Minas Gerais, Giovanna tem 27 anos. Trabalha como nutricionista e é também modelo. Quando terminou a escola, entrou na faculdade de Sistemas de Informação, mas não curtiu e logo mudou para o curso de Nutrição. Hoje concilia os atendimentos com o trabalho no setor de moda. Revela ter uma conexão forte com a natureza: gosta de trilhas, pequenas viagens e é praticante de ioga. Atualmente, está solteira.

Legenda: Juninho é do Rio de Janeiro Foto: Divulgação/Globo

O carioca Juninho tem 41 anos. É formado em Contabilidade, mas trabalha como motoboy. Conta ter tido uma vida com dificuldades financeiras desde a época em que vivia com os pais. Mora no mesmo terreno que outros integrantes de sua família, já foi casado, tem uma filha de 20 anos e, atualmente, está solteiro. Trabalhou por muito tempo em sua área de formação: começou ainda como motoboy no escritório, até chegar a contador. Mas, com a pandemia, veio o desemprego, e a solução que encontrou foi voltar às ruas com a moto.

Novidades do BBB 24

Muitas novidades prometem agitar a casa mais vigiada do Brasil no Big Brother Brasil 24, que estreou nessa segunda-feira (8) na tela da TV Globo. A convite da emissora, o Diário do Nordeste foi ao Rio de Janeiro conhecer as novas dinâmicas do jogo. O apresentador Tadeu Schmidt antecipou, em coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira (4), que esta edição terá enquete do líder, anjo autoimune e perde e ganha.

'Na mira do líder'

"Com o Na Mira do Líder, teremos vivos mais quentes", prometeu Rodrigo Dourado, diretor do BBB. Toda sexta-feira, o líder terá que indicar três pessoas. E no domingo terá de decidir qual desses três irá colocar definitivamente no paredão, como uma "pré-indicação".

"Anjo mais poderoso do que nunca"

Segundo Tadeu Schmidt, nesta edição, "o anjo está mais poderoso que nunca". Na nova dinâmica, ele será autoimune e dará imunidade para outro participante.

Enquete do líder

Outra novidade anunciada para o BBB 24 é que haverá uma votação no Gshow para o público dizer ao líder a opinião sobre ele por meio de um emoji.

'Perde e ganha'

No 'Perde e Ganha', o participante entra no confessionário para dar um lance no Poder Curinga, mas a dinâmica pode fazer ele perder dinheiro e, assim, ele não vai poder comprar o poder.

Primeiramente, haverá um jogo de sorte, cujo resultado pode ser o acréscimo ou a retirada de estalecas. Depois disso, cientes do novo saldo, eles podem decidir se querem participar do leilão do Poder Curinga.

Castigo do Monstro 'mais pesado'

Segundo Tadeu Schmidt, o público pode esperar um Castigo do Monstro "mais pesado". "A gente vai ter alguns monstros longos", revelou o apresentador.

Central do líder

Segundo o Gshow, a Central do Líder terá novos comandos nesta edição, como toques extras do monstro, descobrir quantos votos recebeu até o momento e ganhar um feedback do público de como foi a liderança.

Mesacast BBB

O ‘Mesacast BBB’, conteúdo diário sobre o BBB em diferentes formatos e plataformas, vai reunir influenciadores e talentos da TV para comentar, repercutir e espiar a casa mais vigiada do Brasil a partir de segunda-feira.

O projeto inédito será comandado por diferentes apresentadores a cada dia da semana e terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay, no Multishow e no Gshow. Entre eles estão Ana Clara, Ed Gama, Guto TV, Henrique Lopes, Jojo Todynho, Mari Gonzalez, Nany People, Pequena Lô, Thamirys Borsan e Vítor di Castro.

No programa, que será transmitido de domingo a domingo, das 19h30 às 21h30, os apresentadores receberão convidados para debater o jogo e acompanhar os acontecimentos da casa em tempo real.