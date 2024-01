Enquete Puxadinho BBB 24: resultado aponta participantes que vão entrar no reality show; veja

O baiano Davi Santos e a amazonense Isabelle Nogueira podem ser os dois primeiros nomes do "Puxadinho" a entrarem no Big Brother Brasil (BBB) 24 nesta segunda-feira (8), segundo a parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A dupla aparece com 31,31% e 27,06% dos votos no levantamento, respectivamente.

A disputa de voto popular está entre 13 pessoas: sete homens e seis mulheres. O público escolhe um casal para integrar oficialmente o elenco.

Veja as parciais da enquete do Puxadinho

Legenda: Isabelle aparece com mais votos, e pode ser a selecionada do público para entrar no elenco Foto: Reprodução

Legenda: Davi aparece com mais votos na enquete, e pode ser selecionado para entrar no elenco Foto: Reprodução

É importante frisar que esta enquete não interfere no resultado oficial da votação. Os vencedores da disputa serão anunciados no programa de estreia nesta segunda.

Puxadinho do BBB 24

A votação para o novo brother e a nova sister do reality, começou na noite desse domingo (7) durante o Fantástico, Os dois primeiros selecionados do Puxadinho entrarão com imunidade ao primeiro paredão.

Quem não entrar por voto popular ainda possui chance. Mais seis serão escolhidos, desta vez pelos 18 participantes primeiros anunciados na sexta-feira (5), seguindo a mesma dinâmica por gênero.

Serão indicados três homens e três mulheres para a casa, em uma atividade ao vivo. Desse forma, 26 participantes vão integrar o elenco deste ano.