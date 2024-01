Candidato ao ‘BBB 24’ não tem TV em casa: ‘Assisto na minha irmã’

Davi Silva, de 21 anos, um dos candidatos ao BBB 24 apresentados durante o Fantástico, nesse domingo (7), é motorista de aplicativo em Salvador, não tem televisão em casa e, antes de aparecer na TV, só tinha 23 seguidores no TikTok. “Assisto televisão na minha irmã”, explicou ele ao Gshow.

Ele está em um relacionamento sério e quer usar o dinheiro do prêmio do reality show para se formar em Medicina.

O jovem ainda revelou que, até ser convocado para o programa global, também não tinha Instagram. Davi tem medo de andar de avião e pediu para segurar a mão do passageiro ao lado quando foi o Rio de Janeiro participar da seletiva do reality.

O candidato ao programa não tem nenhuma tatuagem no corpo e é muito fã de Léo Santana. “É meu crush famoso”, afirmou.

Davi está na disputa com outros seis homens por uma vaga no programa. Uma mulher também será escolhida, em votação popular. Os dois mais votados entrarão no reality show a partir da escolha do público, nesta segunda-feira (8), juntando-se aos 18 já escolhidos.