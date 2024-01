Ex-namorada de Lucas Gallina, do BBB 20, disputa vaga na nova edição do reality

A catarinense Juliana Xavier foi apresentada no domingo (7), no “Fantástico”, como uma das pessoas que disputa uma vaga para o BBB 24, que começa nesta segunda-feira (8). Na internet, no entanto, um detalhe chamou a atenção de quem acompanha o programa: ela é ex-namorada do ex-BBB Lucas Gallina, que participou do BBB 20.

Eles terminaram o relacionamento há dois anos, e, em entrevista ao Gshow, a maquiadora disse que hoje enxerga que viveu um relacionamento tóxico. Juliana e Lucas namoraram por 10 anos.

“Era uma relação em que eu não recebia elogios. Ele sempre fazia questão de falar que eu estava 'feia', 'gorda', me puxava para baixo. Hoje, eu entendo, sim, como uma relação abusiva porque esse fato de me colocar para baixo me prendia nesse relacionamento”, disse.

A maquiadora ainda falou sobre as traições de Lucas. “Na maioria das vezes, as pessoas conhecidas viam e vinham me contar. E chegava a um ponto em que eu já nem acreditava mais, porque ele me fazia acreditar que 'não, isso não aconteceu, as pessoas estão invejando nosso relacionamento'. O que é realmente abusivo era a manipulação que era feita para eu acreditar que aquelas traições não eram verdade e confiar mais nele do que nas minhas próprias amigas”.

Durante o BBB 20, Lucas foi acusado de machismo, e Juliana chegou a defendê-lo nas redes sociais.