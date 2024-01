Ator de 'Fauda', da Netflix, fica gravemente ferido ao servir na guerra entre Israel e Hamas

O ator e cantor Idan Amedi, conhecido por interpretar Sagi na série "Fauda", foi gravemente ferido em Gaza. A informação foi compartilhada por Lior Raz, protagonista da produção, através das redes sociais.

Segundo Raz, Amedi foi ferido na segunda-feira (8). Ele faz parte das Forças Armadas de Israel e estava atuando na guerra contra o Hamas.

“O ator e músico Idan Amedi, que se juntou às IDF (Forças Armadas de Israel) após os ataques de 7 de outubro, ficou gravemente ferido hoje enquanto lutava na operação antiterrorismo contra o Hamas em Gaza", escreveu Raz.

"Os nossos corações estão com ele e com a sua família enquanto rezamos por uma recuperação rápida. Nosso querido irmão Idan é um verdadeiro herói e, desde o primeiro dia, decidiu deixar tudo de lado e sair para a guerra”, finalizou.

Em novembro, Matan Meir, de 38 anos, membro da equipe de produção da série "Fauda", foi morto durante conflito em Gaza. Ele era sargento reservista das Forças de Defesa de Israel (IDF) e foi morto, juntamente com outros quatro soldados israelenses, após encontrar um túnel cheio de armadilhas próximo a uma mesquita no norte de Gaza, segundo o jornal Times of Israel.

"Fauda" é uma série disponível na Netflix que acompanha a história do conflito Israel-Palestina. Na trama, um ex-agente israelense volta à ativa visando capturar um combatente palestino que todos achavam que estava morto, desencadeando uma caótica sucessão de acontecimentos.