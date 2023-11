Morre Matan Meir, membro da produção da série Fauda, na guerra de Israel em Gaza

Matan Meir, de 38 anos, que fez parte da equipe de produção da série "Fauda", foi morto durante conflito em Gaza. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da série no X (antigo Twitter), no último sábado (11).

Meir era sargento reservista das Forças de Defesa de Israel (IDF). Segundo o jornal Times of Israel , ele foi morto, juntamente com outros quatro soldados israelenses, após encontrar um túnel cheio de armadilhas próximo a uma mesquita no norte de Gaza, em 11 de novembro.

