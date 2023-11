Lago no Havaí fica rosa por excesso de sal; veja vídeo

Um lago no Havaí, nos Estados Unidos, ficou rosa por causa do excesso de sal na água. Localizado na ilha de Maui, o Lago Kealia apresentou o dobro de salinidade que pode ser localizada no mar, registrado em 30 de outubro.

Conforme a equipe do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, o rosa-brilhante no local é alarmante para o ecossistema. O alto nível de sal poderá ser prejudicial a peixes e outros animais que bebem a água do local.

Ainda de acordo com os testes realizados, há ainda uma proliferação de halobactérias, um organismo que multiplica a partir de altos níveis de sal. O motivo do aumento das bactérias ainda é investigado.

Legenda: Conforme as autoridades, a coloração surgiu em 30 de outubro Foto: Reprodução

Ao Hawai News Now, a agência reguladora norte-americana confirmou que o lago está afetado desde o último dia 30 de outubro. Ainda não se sabe quanto tempo a coloração irá durar. Uma amostra do água do local foi enviada a Universidade do Havaí para a realização de mais testes.