Jornalista Marcelo Pereira é internado em hospital após mal súbito

O jornalista Marcelo Pereira, que comanda a previsão do tempo nos telejornais 'Hora 1' e 'Bom Dia, Brasil', da Globo, e em outros programas da Globo News, sofreu um mal súbito no último sábado (6), enquanto se preparava para trabalhar. O caso aconteceu nos estúdios da emissora, em São Paulo. Informações são da revista Quem.

Pereira foi levado no mesmo dia para o Hospital e Maternidade Ribeirão Pires, onde segue internado, embora tenha saído da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nessa terça-feira (9) e sido transferido para o quarto. De acordo com a assessoria da unidade hospitalar, o jornalista não tem previsão de alta, mas está estável.

"O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires informa que o paciente Marcelo da Silva Pereira deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 6 de janeiro, com quadro de dor abdominal com pequena instabilidade hemodinâmica. Sua condição clínica evoluiu com melhora e, depois de equilibrado, pôde ser encaminhado para a unidade de internação nesta terça-feira (9/1). O paciente segue, ainda, na unidade de internação sem previsão de alta, mas com quadro estável", comunicou a unidade de saúde.