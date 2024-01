Jornalista José Roberto Burnier recebe alta após infarto e comemora: 'Vida que segue'

O jornalista José Roberto Burnier, de 63 anos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter ficado uma semana internado. O apresentador sofreu um infarto em 29 de dezembro e, no dia seguinte, precisou passar por um cateterismo. Em seu Instagram, nesta sexta-feira (5), ele escreveu uma mensagem repleta do sentimento de gratidão por poder voltar para casa.

“Alta! Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês, aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia. Vida que segue!”, escreveu o jornalista na legenda do post compartilhado no Instagram.

Veja também

O post de Burnier foi comentado com alegria e alívio por uma série de famosos, muitos colegas de profissão como Giuliana Morrone, Sandra Annenberg, Alan Severiano e o narrador e comentarista Luís Roberto. Todos desejaram saúde e uma recuperação tranquila.

Burnier, na verdade, esteve sempre presente nas redes sociais para comentar o susto que tomou. Primeiro, no dia 2 de janeiro, ele refletiu sobre o ocorrido. “Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!”.

Em seguida, no dia 3, o jornalista compartilhou um exame do seu coração com um texto especial sobre o ocorrido. “Quando os médicos falam que temos que fazer exercícios físicos, eles sabem o que dizem. Só escapei porque eu estava condicionado. Meu coração teve força para criar os 'atalhos' que me salvaram”, explicou.

Relembre

O apresentador sofreu um ataque cardíaco na última sexta-feira (29), imediatamente após a apresentação do SP2, programa jornalístico da TV Globo. Ele sentiu fortes dores no peito e ligou para o cardiologista Roberto Kalil. Foi então orientado a ir imediatamente para o hospital. Burnier chegou ao Hospital Sírio-Libanês dirigindo.

No hospital, foi detectado que ele estava com a artéria descendente anterior, a principal do coração, completamente obstruída e precisou ser submetido a um cateterismo.