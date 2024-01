José Roberto Burnier agradece mensagens de apoio após infarto: 'Ganhei minha 3ª vida'

José Roberto Burnier, de 63 anos, apareceu nas redes sociais, nesta terça-feira (2), após sofrer um infarto e ser submetido a uma angioplastia, cirurgia caracterizada pela desobstrução das artérias do coração por meio de cateterismo. O jornalista está internado desde o último dia 29 de dezembro. Ele agradeceu as mensagens de apoio.

"Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos", escreveu Burnier na legenda da foto em que aparece fazendo um três com uma das mãos.

Amigos e colegas de trabalho também prestaram solidariedade ao apresentador. "Bom demais saber que você está bem! Saúde”, comentou a jornalista Giuliana Morrone. “Ótima recuperação, amigo! Vida longa ao mestre! Abração”, escreveu o apresentador do SPTV 1 Alan Severiano. "Que bom ver que você está se recuperando! Um ótimo 2024 para você, querido", escreveu Malu Gaspar.

Entenda o caso

Após apresentar o SPTV 2, Burnier se sentiu mal e foi ao dirigindo ao Hospital Sírio Libanês, onde foi diagnosticado o infarto.

"Fui para o Sírio [Libanês] dirigindo. Não sabia que estava infartando, e o [médico cardiologista Roberto] Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração", relatou Burnier em entrevista ao portal F5.

Já no hospital, na madrugada do último sábado (30) o apresentador foi submetido a uma angioplastia, cirurgia caracterizada pela desobstrução das artérias do coração por meio de cateterismo.