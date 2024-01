Claudia Alencar apresenta melhora no quadro de saúde e já está lúcida e caminhando, diz filho

A atriz Claudia Alencar, que está internada há 16 dias em decorrência de uma infecção bacteriana, apresentou melhora no quadro de saúde, segundo o filho dela, Yann Hatchuel, informou nesta terça-feira (2). A artista de 73 anos já está lúcida e consegue caminhar pelo hospital, além de ter feito uma escova no cabelo nos últimos dias.

Claudia está hospitalizada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, no bairro Gávea, no Rio de Janeiro. Segundo boletim divulgado pela unidade nesta terça, a atriz "segue em melhora clínica e laboratorial contínua", mas ainda não tem previsão de alta. No dia 26 de dezembro ela foi extubada, dois após passar por uma cirurgia.

Em entrevista ao O Globo, o filho Yann, que mora nos Estados Unidos, onde trabalha em uma empresa de comunicação, conta que faz chamadas de vídeo constantes com a mãe, e diz que virá ao Brasil ainda neste mês. Ele contratou uma enfermeira para cuidar da mãe, que também conta com o suporte de familiares, como a filha Cristal, e amigos.

"Agora que a minha mãe está entendendo o que passou e a gravidade. Ela fica muito emocionada quando me vê no vídeo e está muito feliz com a sua superação. Outro dia fiz uma chamada às 22h e a amiga dela Karina tinha feito os seus cabelos, ficou linda! Foi bom para animar e levantar a sua autoestima", comenta.

Veja também

Previsão de saída da CTI

Ainda segundo Yann, os medicamentos que Claudia toma diminuíram, assim com o grau da infecção. A previsão é que a atriz saia do CTI e vá para o quarto ainda nesta semana.

"Foram dias desafiadores. Mas já estarei fisicamente perto dela. [...] Foi tão grave que eu tinha dúvida se ela iria sobreviver. Ainda bem que está conseguindo melhorar o seu quadro", pontua.