Apresentadora Alessandra Scatena relembra morte do marido durante pandemia: 'Estou me reerguendo'

A apresentadora Alessandra Scatena, que comanda o programa 'Viva Sorte', na Band, emocionou os fãs nesta terça-feira (2) ao revelar que foi ao fundo do poço com a morte do marido, Rogério Gherbali, durante a pandemia de Covid-19.

"Fui pro fundo do poço. O fundo, do fundo, do fundo. É um deserto muito grande. Me apeguei mais ainda em Deus. Ele me ajudou e me ajuda até hoje", disse ela, em entrevista ao programa Fofocalizando.

Segundo a revista Caras, Scatena também lembrou a própria experiência com a doença. "Depois de um mês que o Rogério se foi, tive três hérnias de disco. O luto, a depressão, eu acamada à base de remédios fortes", narrou. Além disso, ela compartilhou que segue com alguns sintomas, como perda de memória. "Não lembro de pessoas do meu convívio. Eu olho e não sei o nome. Fui gravar um comercial e não conseguia verbalizar o que estava lendo. Hoje, estou me reerguendo", desabafou a apresentadora.

Sobre o marido, com quem foi casada por 23 anos e teve dois filhos, Enrico, 16, e Stéfano, 9, ela ainda disse: "Quero lembrar do Rogério, dessa alegria toda. É isso, o grande amor da minha vida", afirmou.

Veja também

Morte de Rogério Gherbali

Rogério morreu aos 56 anos de idade, em junho de 2020, vítima da Covid-19. O enterro foi em São Paulo, com familiares e amigos próximos.