Ex-esposa de ator Hugo Gross destrói carro e portão de garagem de condomínio

A ex-esposa do ator Hugo Gross, Jéssica França Ferreira, foi acusada de invadir o estacionamento de um condomínio no final da madrugada desta segunda-feira (1º) e destruir parcialmente um carro e o portão do prédio, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o veículo danificado pertenceria ao artista, que também é diretor da escola de samba Grande Rio. As informações são do jornal Extra.

O delegado Rodrigo de Barros Lopes, titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), afirmou que o ator não procurou a polícia. A mulher foi conduzida por policiais militares à delegacia, onde o caso foi registrado e a mulher autuada pelo crime de dano, de menor potencial ofensivo. A queixa pelo portão danificado foi registrada pelo segurança do condomínio, que estava acompanhado do síndico.

Ao portal Extra, o ator alegou que não estava sabendo do caso e que não tinha ingerência sobre os atos da ex-mulher. Hugo e Jéssica estariam separados há oito meses.

Câmeras de segurança do condomínio registraram a mulher quebrando os vidros laterais e o para-brisa do carro, um Toyota de cor branca, parado no fundo do estacionamento.

A Polícia Civil informou que, de acordo com a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), a mulher e os seguranças do condomínio foram ouvidos em depoimento.