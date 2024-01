Simaria posta vídeo antigo e fãs torcem por participação no ‘BBB 24’

A cantora Simaria Mendes publicou, nesta terça-feira (2), nos Stories do Instagram, um vídeo com uma mala, dando a entender que vai viajar. Na legenda, ela apenas escreveu: “Bom dia”.

O perfil do Twitter “Central Reality”, que confirmou a participação da artista no “BBB 24”, afirmou que o vídeo foi gravado há uma semana, o que reforça a teoria da participação da irmã de Simone Mendes no reality show global. É possível ver a data do vídeo publicado nos Stories através de um aplicativo para Android.

Legenda: Conforme internautas, Simaria teria gravado o vídeo em 27 de dezembro Foto: Reprodução/X

Ainda no Twitter, os fãs estão na torcida para que a participação de Simaria seja real. “Ela vem aí”, escreveu uma pessoa. “Vamos ver como ela irá se sair lá dentro”, disse outra.

A Globo já confirmou que os nomes dos participantes do “BBB 24” serão divulgados na sexta-feira (5), durante a programação da emissora.