MC Kelvin e Sthefanny Carvalho desaparecem após postagem suspeita no Chile, diz equipe

A influenciadora Sthefanny Carvalho, de 19 anos, e o namorado, MC Kelvin, estão desaparecidos desde o dia 31 de dezembro, segundo um comunicado da equipe da criadora de conteúdo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (2). O casal estava no Chile quando familiares e amigos perderam o contato.

Sthefanny e Kelvin estavam no Chile para passar a virada do ano. Através de um vídeo, a influenciadora chegou a mostrar o momento em que eles chegaram no país.

"Na noite de 31 de dezembro de 2023, enquanto explorava o Chile durante uma viagem, a influenciadora Sthefanny Carvalho compartilhou em seus stories um vídeo mostrando o interior de um carro enquanto percorria uma estrada escura, até onde sabemos, na companhia de seu namorado, o MC Kelvin", diz o texto.

Desde então, a influenciadora e o cantor não estabeleceram contato. "Após essa postagem, familiares e amigos não conseguiram estabelecer contato com o casal, gerando preocupação imediatamente, sobretudo pelo fato de estarem em território estrangeiro", diz a nota.