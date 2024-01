Carlinhos Maia desabafa após ser vítima de fake news sobre velório da mãe: 'Coisa maldosa e absurda'

Carlinhos Maia fez um desabafo ao ser vítima de fake news sobre o velório da mãe dele, Maria Maia. O influenciador digital mostrou no Instagram, nesta terça-feira (2), imagens que estão circulando, em especial no TikTok, em que ele e o marido, Lucas Guimarães, estão em um velório, supostamente de Maria. No entanto, as imagens são do ano passado, no velório de Paulinha Abelha.

“Estou há meses tentando não falar sobre isso. Mas já tá demais: na outra rede social fica viralizando a coisa mais maldosa e absurda. Há meses”, iniciou ele.

“Essa porcaria, essa nojeira. Gente mau-caráter. Parem de agourar minha mãe, seus lixos, ela vai viver muito tempo. É o tempo todo essa maldade sem fim. Não cansam de querer me adoecer”, acrescentou.

Um dos vídeos do suposto velório da mãe de Carlinhos já tem mais de 145 mil visualizações, conforme o Extra. O influenciador ainda pediu que seus fãs denunciem a notícia falsa: “Quando verem esse tipo de monstruosidade, denuncie”.

Carlinhos fez o desabafo durante sua viagem de férias. Ele agora está em Nova York, nos Estados Unidos, com um grupo de amigos.