Entenda a confusão entre Carlinhos Maia e Dudu Barros

Carlinhos Maia se viu envolvido, nesse domingo (19), em mais uma polêmica, dessa vez com o stylist e influenciador Dudu Barros. Dudu ficou famoso nas redes sociais graças a bênção de Carlinhos e por sua luta contra a gordofobia na moda. A discussão entre os dois acabou virando assunto nas redes sociais.

Tudo começou quando Dudu apareceu chorando no Instagram ao contar que Carlinhos cancelou o convite para ele participar do reality “Casa da Barra”, evento promovido pelo humorista em Barra de São Miguel, Alagoas.

Em seguida, Carlinhos se pronunciou e fez um desabafo, dizendo que “estava de saco cheio de ajudar a todos e só tomar no c*”. Ele ainda falou sobre ser extorquido e afirmou que não desconvidou Barros, mas, sim, pediu para ele aguardar e fazer a participação na edição de janeiro. Carlinhos também repostou um vídeo de Dudu Barros e disse que se o influenciador tem hoje 600 mil seguidores, foi porque ele muitas vezes o ajudou.

Dudu Barros recebeu apoio de seguidores em seu perfil, incluindo do influenciador Dudu Farias. “Te falei para você não vir… Você não merece essa humilhação”, escreveu Farias. Foi quando Lucas Guimarães, marido de Carlinhos, entrou na confusão. Ele contou detalhes da separação de Carlinhos, e o que Dudu Farias teria feito contra o relacionamento.

“Esse foi o motivo da separação: ele ajeitava garotos de programa para o meu marido, isso não tá certo, né? Carlinhos errou feio também! Mas, conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido. Decidimos seguir nossas vidas, nos perdoando e nos amando”, disse Lucas.

“Um dos acordos na nossa volta era ele se afastar do stylist de machos, do padrinho de casamento miserável. Eu e Carlinhos brigamos feio, o que eu tinha pra falar dele, falei. Agora imagina você ter um padrinho que dormia na sua casa? Que você dava comida? Que você ajudava com dinheiro? Ele mostrar o catálogo de homens pro seu marido quando você não estava presente? Até hoje eu converso com Deus, como isso me dói”, acrescentou ainda Lucas, lembrando que Dudu Farias foi padrinho do casamento dele com Carlinhos.

Após a história da separação vir a tona, Carlinhos mais uma vez se pronunciou sobre o assunto, e voltou a pedir perdão para Lucas. “Peço perdão a Lucas e a quem me ama verdadeiramente. Por muitas vezes eu fui um pa* no c*, fraco e miserável. Mas não consigo ser perfeito, eu vivo me punindo”, escreveu ele.

Nos Stories, depois da briga começar a circular nos perfis de fofoca, Dudu Barros admitiu que fez uma exposição desnecessária de Carlinhos. “Sei que o Carlinhos está chateado comigo, afinal, eu fiz uma exposição, talvez desnecessária. Mas eu fiquei muito triste na hora e acabei postando. Porém, eu falei duas coisas muito importantes no vídeo: a primeira que eu amo meu amigo, e a segunda é que ele já me ajudou muito”.