Larissa Manoela ganha declaração emocionada do noivo André Luiz: ‘Sou mais feliz por causa de você’

Ao prestigiar o noivo, André Luiz Frambach, 26, que se apresentava na peça de teatro "O Amor Passou Por Aqui" no sábado (18), Larissa Manoela, 22, foi surpreendida por uma baita declaração de amor.

No encerramento do espetáculo, ele disse, emocionado: "Queria agradecer especialmente à mulher da minha vida (...) São raros os momentos que a gente consegue estar perto. Mas a gente está sempre conectado e se prestigiando, mesmo de longe. Queria dizer que eu te amo, agradecer muito. Eu sou mais homem e mais feliz por causa de você".

Veja também

A atriz e cantora publicou o momento da homenagem nos stories do Instagram, neste domingo (19), e escreveu, por cima do vídeo: "Você é um ser humano maravilhoso, de um coração enorme, caráter ímpar! O homem que sempre sonhei em ter ao meu lado. Te amo e te admiro muito por tudo que é e representa. Tenho muito orgulho de crescer ao seu lado, de evoluir e de buscar ser sempre uma pessoa e profissional melhor".

Legenda: Artistas se declararam nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

O textão continuou: "Você encanta e carrega um talento absurdo que é de brilhar os olhos de quem te assiste. Siga seu caminho sempre com muito amor e luz! Estarei sempre para te aplaudir, mesmo que às vezes de longe. E que bom que hoje pude estar presente! Nossa conexão é única. Te amo absurdos", concluiu Larissa.

Um dia antes da apresentação de André Luiz, na sexta (17), a famosa abriu o coração nas redes sociais e decidiu se declarar para o noivo. Ela compartilhou alguns cliques do casal em momentos de puro romance e os dizeres:

“A gente sempre foi de riso frouxo. Aqui não tem espaço pra pouco. É gargalhada alta, risada contagiante, sorriso sincero, felicidade gigante! Tem mais de ano que rir junto faz mais sentido. Ir em busca de uma plena alegria agora tem mais sabor, daqueles bem doces. A vida é colorida e divertida! É uma delícia. Amor que aquece o coração, que abraça a alma e que é motivo pra esse largo sorriso. Me encaixei nele e é desejo de todo dia levá-lo comigo pra todo canto. Te tenho em mim! Te amo infinito! Feliz sempre nós".

Em resposta à publicação da amada, André comentou na postagem dela no Instagram. "Eu simplesmente não sei mais viver sem esse nosso sorriso!!! Eu te amo meu amor, que texto mais lindo, não pelo texto mas pelas palavras, pelo sentimento que tem nele! EU TE AMO TANTO, você não faz ideia, você é a principal causa de todo esse sorriso e será pra vida toda e além", disparou ele.

Relembre

O casal noivou em dezembro de 2022, tendo assumido o namoro em julho do mesmo ano. Os atores se conheceram em 2019, durante as filmagens do filme "Modo Avião", da Netflix, e se tornaram logo amigos.

Legenda: Além de aparecerem em público usando alianças, os jovens ainda compartilham tatuagens de casal Foto: Reprodução/Instagram

Algum tempo depois, entre julho e outubro de 2021, engataram um breve romance, se separaram, mas em 2022 reataram e não se largaram mais.

Além de aparecerem em público usando alianças, os jovens ainda compartilham tatuagens de casal: Larissa tem no quadril um desenho de um peixe (apelido pelo qual ela chama o namorado) e André tatuou no antebraço um sorvete (como ele carinhosamente chama a atriz).