Claudia Alencar é extubada, mas segue em estado grave, revela filho

Internada desde o último 17 de dezembro, Claudia Alencar, de 73 anos, foi extubada, mas segue em estado grave. Nesta terça-feira (26), Yann Hatchuel, filho da atriz, revelou à Quem que eles esperam para saber como ela irá reagir. A atriz foi diagnosticada com um quadro de infecção bacteriana.

"O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras. Ainda precisamos esperar o resultado novo da cultura que deve sair em três dias", explicou Yann.

O filho da atriz também contou que uma enfermeira para acompanhar a mãe foi contratada. Ele mora nos Estados Unidos e tenta retornar ao Brasil.

Em boletim divulgado nesta segunda-feira (25), Cláudia Alencar apresentou melhoras significativa. No domingo (24), ela passou por uma cirurgia na região da coluna, com o objetivo de retirar a secreção que causou a infecção bacteriana e descobrir a extensão do problema. No entanto, devido à piora clínica, a atriz permaneceu sedada e em ventilação mecânica.

Os médicos também já descobriram a bactéria que está causando a infecção na atriz. Trata-se de uma staphylococcus aureus, que pode causar desde infecções cutâneas, da válvula cardíaca e ósseas, além de pneumonia.