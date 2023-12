Fátima Bernardes e William Bonner passam o Natal com os filhos e respectivos companheiros

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha passaram o Natal em família, com William Bonner e Natasha Dantas, além dos trigêmeos do ex-casal. Bia Bonemer, uma das filhas dos jornalistas, compartilhou a imagem da confraternização natalina nos Stories, e Fátima repostou.

“Família e amigos”, escreveu a jornalista ao compartilhar a imagem.

Fátima namora Túlio desde 2017. Já Bonner é casado com Natasha, que é fisioterapeuta, desde 2018.

O namorado de Bia, o instrutor de voo Caio Freitas, também esteve presente na reunião de família.

Relacionamento com Túlio

Recentemente, no programa “Assim com A Gente”, no GNT, Fátima relembrou o início do namoro com Túlio, e revelou que teve receio do relacionamento por ele ser mais novo.

"Para mim, eu confesso que eu tive um pouquinho de preconceito comigo mesma e a minha filha falou: mãe, você tá sendo preconceituosa. Eu senti um pouco de medo, porque eu tinha uma vida tão organizada, que ninguém falava nada, porque não tinha o que falar. Eu falei: agora isso vai virar assunto. É isso mesmo? Mas, rapidamente, eu também recebi de parte do público muita demonstração de afeto e de respeito”.