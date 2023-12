Cláudia Alencar apresenta melhoras, diz novo boletim médico

A atriz Cláudia Alencar apresentou melhoras significativa nas últimas horas e poderá sair da ventilação mecânica, conforme boletim médico divulgado nesta segunda-feira (25).

“A Sra. Claudia G Alencar apresentou significativa melhora nas últimas horas. Ao longo do dia de hoje, passará por alguns testes, com o objetivo de reduzir sua sedação e retirá-la da ventilação mecânica”, diz a nota na íntegra, divulgada pelo hospital.

A artista está internada desde o último domingo (17). No domingo (24), ela passou por uma cirurgia na região da coluna, com o objetivo de retirar a secreção que causou a infecção bacteriana e descobrir a extensão do problema. No entanto, devido à piora clínica, a atriz permaneceu sedada e em ventilação mecânica.

Veja também

Os médicos também já descobriram a bactéria que está causando a infecção na atriz. Trata-se de uma staphylococcus aureus, que pode causar desde infecções cutâneas, da válvula cardíaca e ósseas, além de pneumonia