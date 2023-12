Larissa Manoela mostra 1º Natal após casamento e rompimento com os pais

A atriz Larissa Manoela usou o Instagram, na noite de domingo (24), para mostrar os detalhes de sua primeira celebração de Natal após o casamento com o ator André Luiz Frambach e o rompimento com os pais, Silvana e Gilberto.

Larissa exibiu nas redes sociais os detalhes da mesa posta, com itens natalinos, além de uma tábua de frios. A artista também mostrou o look escolhido para a ocasião, e sua árvore de Natal. A celebração ainda contou com a presença do Papai Noel para deixar o clima mais especial, além dos cachorros da família.

Nas fotos publicadas por Larissa, apenas a família de André aparece presente na ceia natalina.

Em agosto desse ano, a atriz falou pela primeira vez sobre o rompimento com os pais, em entrevista ao “Fantástico”. Ela revelou que abriu mão do patrimônio que acumulou em 18 anos de trabalho após suspeitar que algo estava errado com as finanças gerenciadas pelos pais. Silvana e Gilberto negaram qualquer irregularidade.