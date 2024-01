José Roberto Burnier revela como saiu sem sequelas de infarto: 'Coração teve força'

O jornalista José Roberto Burnier compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira (29), a imagem laboratorial de um exame do coração após ter sido vítima de um infarto durante o plantão de Ano-Novo na Rede Globo.

O susto aconteceu na sexta-feira (29), e, de acordo com o jornalista, seu condicionamento físico foi o que o livrou de ter ficado com possíveis sequelas em detrimento do ataque cardíaco.

Veja também

"Quando os médicos falam que temos que fazer exercícios físicos, eles sabem o que dizem. Só escapei porque eu estava condicionado. Meu coração teve força para criar os 'atalhos' que me salvaram", escreveu Burnier.

Legenda: O jornalista compartilhou uma imagem do exame através das redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (1°), o apresentador do SPTV 2ª Edição publicou também na rede social uma foto onde aparece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. "Ganhei minha terceira vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 para todos!", agradeceu.

O jornalista continua internado, e precisou passar por um procedimento cirúrgico para colocar um stent no coração no Hospital Israelita Albert Einstein. Sob observação, ele está bem, mas não deve voltar ao trabalho até estar totalmente recuperado.

"Foi submetido a cateterismo cardíaco que detectou oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria com implante de stent", disse a equipe médica do Albert Einstein em comunicado.

Burnier está na Globo desde 1983. Ele se tornou titular do SP2, segunda edição do jornal local de São Paulo, após a saída do jornalista Carlos Tramontina.