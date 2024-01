Ex-galã da Globo, Daniel Erthal divulga trabalho como vendedor ambulante nas ruas do RJ

Nome conhecido por atuar em novelas como "Malhação" (2005) e "Eterna Magia" (2007), o ator Daniel Erthal, 41, ingressou em um novo mercado de trabalho. Como vendedor ambulante, no Rio de Janeiro (RJ), ele oferta diferentes marcas de cerveja.

No Instagram, ele chegou a publicar fotos em trabalho na Praia de Copacabana durante o réveillon. O empreendimento do ator, puxado em um carrinho com três grandes caixas de isopor, é chamado de "Ilha da sede".

"Muito amor pelo que está acontecendo. É só o começo. Vendemos muita cerveja. Fiquei feliz. E vou ficar até às 6h da manhã. É sobre empreender. Botar a cara. Aqui não tem vítima", declarou Daniel em um vídeo publicado nas redes sociais.

Empreendedorismo

O ator Daniel Erthal começou a investir no ramo de cerveja no ano de 2013. Na época, ele criou com um primo, no Rio Grande do Sul, uma cervejaria que levou o sobrenome dele.

Daniel está longe da TV desde 2022. Ele atuou nas novelas "Da cor do pecado", "Belíssima", "Eterna magia", "Bela, a feia", "Rebelde", 'Milagres de Jesus", "A terra prometida", entre outras produções.