Sthefanny Carvalho e MC Kelvin são encontrados no Chile

Sthefanny Carvalho e MC Kelvin foram encontrados no Chile, nesta terça-feira (2), conforme informou Ester Santos, mãe da influenciadora. Nas redes sociais, ela relatou também que informou a família do funkeiro sobre o paradeiro dele. O casal estava desaparecido desde o último domingo (31).

"Vim aqui para avisar para vocês que a Stephanie quer entrar em contato comigo, graças a Deus. Eu já entrei em contato com a mãe dele, com os familiares dele também. Eles estão bem, e com saúde, isso que importa", iniciou.

Ester ainda relatou que não sabe o motivo do desaparecimento do casal. "Eu não sei ao certo do que aconteceu, eu não sei ainda o que realmente aconteceu, mas quando eles retornarem aqui, quando eles chegarem aqui ao Brasil, eles vão contar, eles vão conversar, falar para a gente o que aconteceu", revelou.

Veja também

A mãe da jovem agradeceu a preocupação e solidariedade de fãs e amigos da influenciadora e do funkeiro. "Eu estou passando aqui para agradecer e falar para cada um que entrar em contato comigo, que mandaram mensagens, que se preocuparam e que mostraram realmente que gostam deles, que se preocupam, então aqui eu vim externa a minha gratidão por cada um de vocês e dizer para vocês assim que graças a Deus eles entraram em contato comigo", disse.

Entenda

A influenciadora Sthefanny Carvalho e o namorado, MC Kelvin, desapareceram no dia 31 de dezembro, segundo um comunicado da equipe da criadora de conteúdo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (2). O casal estava no Chile quando familiares e amigos perderam o contato.

Sthefanny e Kelvin estavam no Chile para passar a virada do ano. Por meio de um vídeo, a influenciadora chegou a mostrar o momento em que eles chegaram no país.

Após a publicação, eles não conseguiram mais entrar em contato com familiares ou equipe. "Após essa postagem, familiares e amigos não conseguiram estabelecer contato com o casal, gerando preocupação imediatamente, sobretudo pelo fato de estarem em território estrangeiro", dizia a nota.