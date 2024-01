Após cair em domínio público, Mickey Mouse vira personagem de filme de terror; veja trailer

O Mickey Mouse será retratado pela primeira vez em um filme de terror. Após o curta-metragem “O Vapor Willie”, de 1928, ter entrado em domínio público no dia 1º de janeiro de 2024, a versão original do personagem não é mais de uso exclusivo da Disney.

“Mickey’s Mouse Trap”, dirigido por Jamie Bailey, teve seu trailer divulgado na segunda-feira (1º). A data de lançamento ainda não foi divulgada.

O enredo apresenta Alex em seu aniversário de 21 anos. Após a jovem avisar aos amigos que irá passar a data no turno da noite de um fliperama, eles decidem ir até o local e fazer uma surpresa. No entanto, um assassino usando uma máscara do Mickey Mouse aparece no local e eles precisarão lutar pela sobrevivência.

Outro longa de terror com a versão original do Mickey também está em produção. O diretor Steven LaMorte revelou a Variety que pretende lançar um filme de comédia de terror baseado em “O Vapor Willie”. “‘O Vapor Willie’ trouxe alegria a gerações, mas por baixo desse exterior alegre existe um potencial para o terror puro e descontrolado”, declarou.

Lei de direitos autorais

A Lei de direitos autorais nos dos Estados Unidos, atualizada pela última vez em 1998, permite que os direitos autorais sejam mantidos por 95 anos. Com isso, “O Vapor Willie”, de 1928, entrou em domínio público a partir de 1º de janeiro de 2024.

Isso quer dizer que a versão do Mickey e Minnie apresentadas no curta agora são de uso público. No entanto, outras versões desenvolvidas pela Disney e lançadas posteriormente ainda continuam sob proteção de direitos autorais