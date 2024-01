Cotada para BBB 24, Yasmin Brunet apaga publicações do Twitter e dá suspeitas sobre reality

Após ser especulada como uma das participantes do Big Brother Brasil 2024, Yasmin Brunet apagou publicações antigas da sua conta no X (antigo Twitter) nesta terça-feira (2) e aumentou os rumores de que estará nesta edição do reality show da TV Globo.

A modelo utilizou um aplicativo para apagar as postagens, mas acabou permitindo que fosse publicada uma mensagem automática que informava a exclusão das publicações antigas. Em seguida, ela apagou o post.

Veja também

Quem é Yasmin Brunet?

Yasmin Brunet é filha da modelo brasileira Luiza Brunet com o empresário argentino Armando Fernandez. Ela iniciou os trabalhos como modelo aos 13 anos. Ao longo da carreira, Yasmin desfilou na SPFW, além de ter trabalhado para marcas como Versace e Patachou.

Em 2015, ela estreou como atriz em "Verdades Secretas", interpretando a personagem Stephanie. Em 2021, Yasmin casou com o surfista Gabriel Medina. O relacionamento chegou ao fim em janeiro de 2022.