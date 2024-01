Atriz de 'Pantera Negra' é atropelada e família faz vaquinha para internação

A atriz e dublê Carrie Bernans, que integrou elenco de "Pantera Negra" (2018) e "Vingadores: Ultimato" (2019), foi internada em estado grave após ser atropelada por um motorista alcoolizado em Nova York, nos Estados Unidos, durante as celebrações de Réveillon. As informações são do jornal Extra.

Pelo Instagram, a mãe da jovem atualizou seu estado de saúde e agradeceu as orações de amigos, familiares e seguidores. "Obrigada a todos por suas orações e apoio à minha filha. Ela continua sob cuidados do hospital. Embora ela não consiga andar sem ajuda, ela mantém um espírito esperançoso, acreditando que Deus a ajudará a superar isso. Obrigado por suas contínuas orações", escreveu Patricia Lee.

Segundo nota divulgada pela família da artista, Carrie estava em uma barraca de food truck quando foi atingida por um homem bêbado, de cerca de 40 anos, que estava fugindo da polícia. Uma amiga da atriz e outras pessoas no local também ficaram feridas.

"Por favor, mantenham Carrie em seus pensamentos e orações. Ela está sofrendo muito, mas está se recuperando. Ela esteve envolvida em um incidente traumático em Nova York […]. Isso a deixou inconsciente e presa debaixo da barraca. Ela estava lá sem saber o que estava acontecendo", diz a nota.

Veja também

Vaquinha para tratamento

Os familiares da atriz abriram uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para custear a internação dela. Carrie já passou por uma cirurgia, e a família afirma que ela também precisará de uma reconstrução dentária, após ter vários dentes quebrados no incidente.

"Decidimos partilhar porque precisamos da nossa comunidade. Carrie é mãe solteira de um lindo menino Jax que ainda nem fez um ano. Entre contas dentárias, hospitalares, tempo em que ela estará fora do trabalho, qualquer coisa que alguém possa fazer para ajudar durante este tempo significaria o mundo para todos nós à medida que começamos a trabalhar nesta jornada de recuperação", diz o texto publicado no perfil da artista.

Mesmo internada, ainda conforme a família, Carrie Bernans reúne forças para tirar leite para amamentar o filho, de apenas sete meses de vida.