Ator de Star Trek, Mickey Cottrell, morre aos 79 anos

Morreu na segunda-feira (1º), aos 79 anos, o ator de Star Trek, publicitário e produtor Mickey Cottrell, vítima de Parkinson. A irmã, Suzie Cottrell-Smith, confirmou o óbito por um comunicado ao site Deadline.

Ainda segundo o portal, Mickey tinha doença de Parkinson e sofreu um derrame em 2016. A irmã viveu com ele por três anos após o incidente, até ele voltar para Los Angeles.

E foi em Hollywood que o astro faleceu, no Motion Picture & Television Country House and Hospital em Woodland Hills, uma fundação parecida com o nosso "Retiro dos Artistas". A família do ator pediu doações para a instituição, ao invés de flores para o velório.

"Ele era o irmão mais divertido de todos os tempos. Tantas lembranças boas de quando eu era criança. Cantávamos juntos, dançávamos… Todos os tipos de coisas divertidas que aconteciam o tempo todo quando ele estava por perto. Ele era cheio de vida", disse Suzie ao Deadline.

Ela lembrou também da sagacidade do irmão. "Ele conhecia cada filme já feito e cada pequeno ator que aparecia no cinema. Era incrível. Eu poderia simplesmente fazer a pergunta e ele sempre saberia a resposta quando se tratava de um filme.”, complementou.

Quem foi Mickey Cottrell?

Cottrell interpretou Chanceler Alrik em "The Next Generation" e "Voyager, duas séries da franquia "Star Trek". O ator atuou ainda no filme "Garotos de Programa", como Daddy Carroll.

Já como publicitário e produtor, ele se especializou em filmes independentes, sendo responsável pela publicidade de obras como "Stones in Exile" e "Bill Cunningham New York".

O último trabalho do artista como publicitário foi o filme "Film Hawk", de 2016.