Roberto Kovalick cumpre desafio do Hora 1 e finaliza a São Silvestre: “é uma felicidade enorme”

O jornalista Roberto Kovalick cumpriu o projeto Correndo com Hora 1 e finalizou a 98ª Corrida Internacional de São Silvestre neste domingo (31). Durante o ano de 2023, o âncora se preparou para a corrida, com exames, dieta e mudança de rotina. No último dia do ano, ele atingiu a meta e correu os 15 km da prova em duas horas. Diversos momentos foram compartilhados por ele no Instagram.

As primeiras publicações de Kovalick mostraram a multidão concentrada na avenida Paulista para correr a São Silvestre. Ao todo, 35 mil pessoas participaram da prova. “Tô aqui no meio da Paulista, vou largar por aqui. Olha a multidão atrás de mim. Pois é, eu acho que vou ser atropelado. 35 mil pessoas, todo mundo feliz esperando o ano novo com saúde, com corrida. Bora lá, gente”, disse ele em um dos vídeos.

Na metade da prova, aos 7,5 km, ele publicou outro vídeo e comentou sobre o entusiasmo dos participantes. "Era para eu ter corrido 800 metros, caminhado 200 metros. E eu não caminhei nada até agora. Com essa animação toda da galera, é impossível parar", compartilhou.

O âncora também compartilhou o momento mais temido da prova, a subida da avenida Brigadeiro Luís Antônio. "Não é uma avenida muito íngrime, porém, são 2 km de subida. Tem que ter disposição. Falta pouco, mas agora vai ser difícil", disse.

Com duas horas de corrida, Kovalick completou o percurso. "Gente, é uma felicidade enorme", comemorou. "O desafio começou um ano atrás. Para quem nunca correu a sério, é uma vitória. E muita gente que a gente encontrou aqui se inspirou no Correndo com Hora 1 para ter uma vida mais saudável. Isso é o mais importante: ter saúde para viver mais e para viver bem. Tenham um feliz 2024", encerrou.

O jornalista topou o desafio de correr a São Silvestre em fevereiro. Desde então, o projeto Correndo Com Hora 1 mostrou detalhes da preparação do âncora. Em uma participação no Encontro com Patrícia Poeta, no mês de março, ele falou sobre as mudanças percebidas no dia a dia. “A minha vida em um mês já melhorou no sentido de ter mais agilidade, disposição. São pequenas vitórias que a gente vai conquistando, que eu tenho certeza que vão me impulsionar a chegar nesse grande objetivo", afirmou.