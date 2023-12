Corrida de São Silvestre acontece neste domingo (31); veja horário e onde assistir ao vivo

A 98ª Corrida Internacional de São Silvestre acontece neste domingo (31) e está prevista para iniciar às 7h25 (horário de Brasília), com a largada da categoria “Cadeirantes”. Às 7h40 é a vez da “Elite feminina”, seguida dos corredores da Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral, marcados para 8h05. A largada acontece na emblemática Avenida Paulista e terá transmissão da Rede Globo, marcando a primeira vez de Everaldo Marques na narração da competição. As 35 mil inscrições colocadas à venda foram esgotadas.

Atletas de destaque na categoria masculina: Os quenianos chegam forte com Vestus Chemjor, Timothy Kiplagat, Emmanuel Bor e Nicholas Kiptoo. Destaque também para o ugandense Moses Kibet, o tanzaniano Josephat Joshua Gisemo e o boliviano Héctor Garibay Flores.

Atletas de destaque na categoria feminina: Quênia mais uma vez bem representada com Catherine Reline, Viola Jelagat, Sheila Chelangat, Vivian Jelagat e Faridah Jepchirchir.

ONDE ASSISTIR

O evento terá transmissão da TV Globo

FICHA TÉCNICA | 98ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE

Local de Largada: Avenida Paulista (São Paulo).

Data: domingo, 31 de Dezembro.

Início do Evento: 7h25 (horário de Brasília).