BBB 24: no Paredão, Giovanna torce o pé e deve passar cinco semanas com bota ortopédica

Durante a primeira festa do Big Brother Brasil (BBB) 24, que ocorreu nesta quarta-feira (10), Giovanna torceu o pé e precisa utilizar bota ortopédica pelas próximas semanas. A nutricionista, que está no paredão, teme como será seu desempenho na edição do reality show.

"Tem que ficar cinco semanas com esse trem. Como vou participar de prova? Duas vezes por semana têm provas", contou aos brothers. A participante ainda conta com o uso de muletas.

Deniziane questionou a sister se ela não queria nem tentar concorrer as provas do jogo. "Amiga, não sei se é tentar. Não sei se eles vão me tirar por causa disso", respondeu a nutricionista.

Nizam também participava da conversa e tentou motivar a emparedada. "Se você não participar das provas, você só não tem chance de ser Líder. Mas jogar o jogo, você pode fazer qualquer coisa. Você pode ganhar a imunidade", explicou.

A emparedada também apresentou preocupações sobre a possibilidade de ir embora hoje. "Inclusive, eu posso ir embora hoje também", disse.

O executivo de vendas pediu ainda que a sister tivesse calma. "Calma, vai dar tudo certo. Se você puder escolher, por favor, escolha ficar", pediu o brother.

Giovanna respondeu que não quer ir embora da edição.