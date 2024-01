Filho de Renato Russo pede remoção de música do pai da plataforma TikTok; entenda

Giuliano Manfredini, filho do cantor Renato Russo, solicitou a remoção de vídeos publicados por bolsonaristas no TikTok que têm como trilha sonora a música "Que País É Este". Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o produtor cultural teria enviado uma notificação extrajudicial à ByteDance, proprietária da rede social.

Na ação, Manfredini argumentou que os posts têm "caráter político e ideológico alheios" aos defendidos pelo pai. Ele cita vídeos de pelo menos 7 perfis que propagam falas como "comunista Flávio Dino é aprovado em sabatina e irá para o STF", "o Brasil não tem mais conserto" e "milhões de votos silenciados", referente à decisão que tornou Jair Bolsonaro (PL) inelegível. No documento, Giuliano solicita que os dados cadastrais e os registros de IPs de cada uma das páginas sejam identificados.

Ainda conforme a colunista, como justificativa à ação, o filho de Renato Russo diz não querer que o legado deixado pela Legião Urbana seja usado "em prol de posicionamentos de direita, especialmente aqueles que enaltecem o governo Bolsonaro".

"Não é do interesse do Giuliano, na condição de defensor do patrimônio do pai, que essa música seja vinculada a um ou outro lado da disputa política. Ele não quer limitar o uso da canção, mas também não quer que ela vire um hino do bolsonarismo, com o qual ele não compactua", disse a defesa do produtor cultural.

"A gente espera que o TikTok atenda ao nosso pedido. Se não surtir nenhum efeito, obviamente vamos optar pela via judicial", acrescenta o advogado Henrique Ventureli.