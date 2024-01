Lucas Lima rebate críticas após viajar com Sandy: 'Infantilidade'

O músico e cantor Lucas Lima não ficou calado ao ler o comentário de um seguidor no "X" (antigo Twitter) sobre a vida dele após a separação da ex-mulher, a cantora Sandy. Nas últimas semanas, eles fizeram uma viagem com o filho, Theo, para os Estados Unidos e ela chegou a mostrar fotos com o ex-marido e os pais nas redes sociais.

“Gente, ou vocês o acusam de ser biscoiteiro querendo mídia em cima da Sandy (uma das coisas mais desonestas que já li) ou de ser indiferente… As duas coisas não dá. É contraditório. Relacionamentos terminam e tá tudo bem! Não tem por que vilania ninguém… Não há crime nisso”, escreveu o usuário na rede social.

Lucas Lima respondeu sobre a repercussão do fim do casamento.

Lucas Lima Cantor e músico É, não tem muita saída, né? Se eu posto, é ruim. Se não posto, é ruim. E o nível da infantilidade de querer analisar a vida por posts, likes e comentários ainda me surpreende. Como se as coisas não fossem conversadas, combinadas. Como se a vida acontecesse no Instagram. Postou, mas não devia, curtiu, mas não comentou, comentou só emoji, não respondeu o comentário, comentou, mas não deve, não repostou, ignorou o like, comentou demais, não postou, postou, mas mostrou pouco. Como eu já disse: gente que acha que acolhe pegada, mas é areia nos olhos

Retorno ao Brasil

Lucas Lima já voltou ao Brasil devido ao trabalho. Nesta semana, ele inicia os ensaios para a reestreia do espetáculo "Once - O Musical", em São Paulo, que voltará aos palcos no dia 25 de janeiro.