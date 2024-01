Emmy 2023: veja indicados e onde assistir à premiação que acontece nesta segunda (15)

A 75ª edição do Emmy, maior premiação das séries e da TV, ocorre nesta segunda-feira (15), entregando as estatuetas da cerimônia aos destaques do último ano. O evento acontece após o Globo de Ouro, que também listou os grandes vencedores das produções mais aclamadas de 2023.

A cerimônia do Emmy, entretanto, havia sido programada no mês de setembro do ano passado, mas foi adiada por conta da greve de atores e roteiristas e Hollywood.

O evento deste ano será realizado no Peacock Theatre, em Los Angeles, sob o comando do ator e comediante Anthony Anderson.

Onde assistir e que horas o Emmy 2023 vai passar?

A transmissão da cerimônia será por meio da TNT e no streaming HBO Max, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Os destaques do ano vão para 'Sucession', da HBO, com 27 indicações, 'The Last of Us', com 24, e 'The White Lotus', com 23.

Confira a lista completa dos indicados:

Melhor série dramática

“Andor”

“Better Call Saul”

“House of the Dragon”

“Succession”

“The Crown”

“The Last of Us”

“The White Lotus”

“Yellowjackets

Melhor ator principal em uma série dramática

Jeff Bridges, “The Old Man”

Brian Cox, “Succession”

Kieran Culkin, “Succession”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Pedro Pascal, “The Last of Us”

Jeremy Strong, “Succession”

Melhor atriz principal em série dramática

Sharon Horgan, “Bad Sisters”

Melanie Lynskey, “Yellowjackets”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Bella Ramsey, “The Last of Us”

Keri Russell, “The Diplomat”

Sarah Snook, “Succession”

Melhor ator coadjuvante em série dramática

F. Murray Abraham, “The White Lotus”

Nicholas Braun, “Succession”

Michael Imperioli, “The White Lotus”

Theo James, “The White Lotus”

Matthew Macfadyen, “Succession”

Alan Ruck, “Succession”

Will Sharpe, “The White Lotus”

Alexander Skarsgård, “Succession”

Melhor atriz coadjuvante em série dramática

Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Meghann Fahy, “The White Lotus”

Sabrina Impacciatore, “The White Lotus”

Aubrey Plaza, “The White Lotus”

Rhea Seehorn, “Better Call Saul”

J. Smith-Cameron, “Succession”

Simona Tabasco, “The White Lotus”

Melhor diretor em série dramática

Benjamin Caron,”Andor”

Dearbhla Walsh, “Bad Sisters”

Andrij Parekh, “Succession”

Mark Mylod, “Succession”

Lorene Scafaria, “Succession”

Peter Hoar, “The Last of Us”

Mike White, “The White Lotus”

Melhor roteiro em série dramática

“Andor”

“Bad Sisters”

“Better Call Saul”

“Succession”

“The Last of Us”

“The White Lotus”

Melhor série de comédia

“Abbott Elementary”

“Barry”

“The Bear”

“Jury Duty”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

“Wandinha”

Melhor ator principal em uma série de comédia

Bill Hader, “Barry”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Segel, “Shrinking”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Jeremy Allen White, “The Bear”

Melhor atriz principal em série de comédia

Christina Applegate, “Dead to Me”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Natasha Lyonne, “Poker Face”

Jenna Ortega, “Wandinha”

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Anthony Carrigan, “Barry”

Phil Dunster, “Ted Lasso”

Brett Goldstein, “Ted Lasso”

James Marsden, “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

Tyler James Williams, “Abbott Elementary”

Henry Winkler, “Barry”

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Janelle James, “Abbott Elementary”

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Juno Temple, “Ted Lasso”

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Jessica Williams, “Shrinking”

Melhor diretor de série de comédia

Bill Hader, “Barry”

Declan Lowney, “Ted Lasso”

Christopher Storer, “The Bear”

Amy Sherman-Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Mary Lou Belli, “The Ms. Pat Show”

Tim Burton, “Wandinha”

Melhor roteiro de série de comédia

“Barry”

“Jury Duty”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

“The Bear”

“The Other Two”

Minisséries

“Beef”

“Dahmer – Um canibal americano”

“Daisy Jones & the Six”

“Fleishman Is in Trouble”

“Obi-Wan Kenobi”