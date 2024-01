Veja divisão dos grupos VIP e Xepa na terceira liderança do BBB 24

Lucas Henrique venceu a prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 24 neste domingo. Com a vitória, o brother indicou 9 participantes ao VIP. Os demais foram diretamente para a Xepa (veja lista completa abaixo).

O domingo ficou marcado pela dinâmica cheia na casa do BBB. Além da eliminação de Thalyta, a segunda participante a deixar o programa, um novo paredão foi formado. Beatriz (indicação do líder), Lucas Pizane (mais votado pela casa) e Davi (escolhido pelo grupo de vetados) formam a terceira berlinda.

Veja também

VIP

Lucas Henrique (líder)

Giovanna

Leidy Elin

Luigi

Marcus Vinícius

Matteus

Michel

MC Bin Laden

Raquele

Vinícius

XEPA