Davi discute com Nizam após formação do paredão no BBB 24 e é alertado por fala homofóbica

Após a formação do terceiro paredão no BBB 24, os confinados Davi e Nizam entraram em conflito na madrugada desta segunda-feira (15). O motorista de aplicativo chamou o executivo de "articulador" por incentivar outras pessoas a votarem nele.

Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão na berlinda. A formação do paredão contou com votação do líder, individual no confessionário e em grupo. Um deles será eliminado do reality na terça-feira (16).

Veja trecho de conflito:

Exaltado por ter sido escolhido novamente ao paredão, Davi foi tomar satisfações com Nizam sobre o voto dado em grupo nele.

"Meu papo com você ontem foi de olho a olho. Cheguei na sua cara e falei que você é articulador. Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora olhando no seu olho". Nizam tentou interromper a discussão: "Quando você conseguir conversar...".

Davi seguiu com o confronto: "Falo alto como eu quiser. E acabou a brincadeira!". Nizam respondeu: "Seu equilíbrio emocional é zero, Davi".

"Fala direito, mano! Olha como você tá falando... Olha isso, o show que você tá dando", diz o paulista.

Fala homofóbica de Davi

Na confusão, Davi acabou usando um termo considerado pejorativo. "Eu sou homem, não sou v****". Depois, Michel Nogueira alertou o baiano sobre a fala homofóbica.

O emparedado ainda foi atrás do rival na área externa. "Eu vou voltar, eu vou voltar pra cá de novo. Eu vou pro paredão e vou voltar de novo", berrou ele. "Me deixa em paz", pediu Nizam.

Nas redes sociais, o assunto repercutiu. O ex-BBB Gil do Vigor falou sobre o assunto no Twitter. "As pessoas não merecem inchamento virtual, mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto".