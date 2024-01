Mãe de Isis Valverde termina namoro com universitário

Rosalba Nable, de 60 anos, mãe da atriz Isis Valverde, não está mais namorando o universitário Carlos Wanderson, conforme o Extra. Eles estavam juntos há três meses e trocavam declarações nas redes sociais.

Carlos é natural da mesma cidade de Rosalba, Aiuruoca (MG), e está cursando Análise e desenvolvimento de sistemas.

Em novembro, eles celebraram os 60 anos de Rosalba em Búzios, no Rio de Janeiro. O ex-casal ainda passou o Réveillon juntos, em Caraíva, na Bahia, na companhia de Isis e Marcus Buaiz.

No início desse ano, a mãe da atriz chegou a fazer um post nas redes sociais parabenizando o companheiro pelo seu aniversário. “Te amarei antes, te amo em meu novo ciclo e te amarei além”, escreveu ela. Atualmente, eles não se seguem mais no Instagram.

Em 2023, Rosalba foi muito criticada na internet após assumir o namoro com Bruno Shina por estar se relacionado com um rapaz mais jovem. Ele tinha 33 anos. Isis, por sua vez, demonstrou apoiar as escolhas da mãe.