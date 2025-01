Sergio Marone detona Mario Frias após ex-ator criticar Fernanda Torres: 'Falta de talento e fracasso'

Após o deputado Mario Frias criticar a vitória da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro, por sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, o ator Sergio Marone debochou da carreira de ator do político.

No X, Marone compartilhou uma cena da novela "Os Mutantes: Caminhos do Coração", exibida pela Record entre junho de 2008 e março de 2009, na qual Mario Frias fez parte do elenco, e alfinetou o político na legenda.

“Deve ser duro conviver com a falta de talento e o fracasso em todas as áreas de atuação", escreveu.

Nos comentários da postagem, seguidores de Sergio Marone também criticaram Mario Frias. “Totalmente fracassado”, escreveu um sobre a carreira de ator do deputado.

“Mario Frias e suas atuações totalmente folgadas”, disse outro. “Esse cara é sinônimo de fracasso em tudo”, acrescentou mais um.

Crítica

Em postagem no X, Mario Frias afirmou que a conquista de Fernanda Torres, primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro, “não era uma vitória do Brasil”.

“O que temos ali é a autobajulação de militantes radicais da esquerda mundial, querendo dar ar de legitimidade a um filme que é uma peça de ficção e desinformação da esquerda brasileira”, escreveu.