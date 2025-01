Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de janeiro

Continue mantendo o foco e não deixe que nada abale sua objetividade. A Lua segue firme e exaltada em Touro, trazendo aquela sensação de conforto, mas também de resistência às mudanças. É possível que você passe por alguns testes emocionais: será que há um apego que precisa ser solto? O que ainda dói? Que passado é esse que insiste em voltar e incomodar? Só você tem o poder de transformar o que se passa dentro de você. Talvez a pergunta seja: você está apegado à dor? Aos incômodos que, no fundo, já poderiam ter sido deixados para trás?



O dia começa com a Lua em harmonia com Vênus, proporcionando momentos de prazer e clareza sobre o que te faz bem. A sensibilidade aflora e você pode perceber, com mais nitidez, o que nutre seu coração. E para quem estava se sentindo disperso ou perdido em relação as ideias, Mercúrio sai do signo de Sagitário e entra em Capricórnio, trazendo mais estrutura e praticidade. Chegou o momento de transformar teoria em prática, de colocar em ordem aquilo que antes parecia distante ou confuso. Nos próximos dias, o pensamento fica mais focado e concreto – você estará com os pés no chão.



Aproveite o dia para refletir sobre as relações de dependência que já ficaram para trás. E se ainda existe preocupação com a opinião dos outros, talvez seja a hora de soltar isso também. Não permita que nada te paralise.

Signo de Câncer hoje

Sentimentos podem emergir, pedindo uma análise sincera das suas relações. O apego não precisa ser um fardo, mas um convite para entender o que realmente importa. Relaxe e confie mais no fluxo, sem carregar o peso das expectativas alheias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.