Após críticas por namoro com Nattan, Rafa Kalimann posta registros com o cearense e faz reflexão de Ano Novo

A influenciadora Rafa Kalimann usou o perfil no Instagram, neste domingo (5), para publicar um vídeo com uma mensagem de reflexão e agradecimento às pessoas próximas. Entre imagens de momentos felizes com amigos, ela inseriu diversas cenas românticas ao lado do namorado, o cantor cearense Nattan.

Os rumores de um possível relacionamento entre Rafa e Nattan começaram em meados de dezembro, e o cantor assumiu o affair no Natal. Até o mês anterior, ambos estavam em outros relacionamentos. Ela namorava o ator Allan Souza Lima e ele, a cearense Layla Samylle. Com isso, o casal recebeu críticas nas redes sociais.

“Aprendizados que levo desse intenso e alegre fim de ano: Se eu pudesse deixar um conselho pra alguém que amo muito? Seja feliz! Ame essa vida maluca como se o amanhã não fosse chegar, ame aqueles que compõem sua história, sejam nos capítulos, nas linhas, nas vírgulas ou no livro todo. Seja grato por cada um deles”, começa a mensagem publicada pela influenciadora.

No texto, ela ainda fala sobre ser feliz, sem ficar ressentido pela felicidade alheia ou se justificar aos demais. “Ame a ponto de só se importar em ser feliz pra não deixar que a felicidade do outro te agrida, te cause fúria ou inveja.. aprenda a não se justificar porque pros seus inimigos não adianta e pros seus amigos não vai precisar. Muitos não entenderão e ficarão incomodados, só siga e faça o que for correto sabendo que a verdade sempre aparece”, aconselha.

Ela também reflete sobre aceitar apenas estar em situações onde não é preciso moldar-se para agradar os outros. “Ame a ponto de só escolher (e reconhecer) estar onde te cabe, onde não é preciso se esticar nem se espremer, só é preciso ser, sentir, estar.. onde te arranquem sorrisos de doer as bochechas. Onde você dá e recebe na mesma proporção, onde que você se sinta confortável”, diz.

“Eu te desejo o melhor, não aquele que alimenta as minhas expectativas, seria muito frustrante.. desejo o que for melhor PRA VOCÊ. Desejo que seja feliz e que ame muito”, encerra a ex-BBB.