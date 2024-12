O cantor Nattan compartilhou a primeira foto com Rafa Kalimann nas redes sociais, nos últimos dias, confirmando que eles estão vivendo um romance. Os fãs do artista, no entanto, ficaram impressionados com a rapidez que o relacionamento evoluiu, já que ele havia confirmado o término com a cearense Layla Samylle no fim de novembro.

Eles também notaram que Nattan não publicava fotos com Layla, alegando querer preservar a vida pessoal, e com Kalimann a atitude foi outra.

Com isso, as fãs passaram a deixar mensagens de apoio na última foto postada por Layla no Instagram, há uma semana. “Layla, você é maravilhosa, linda, você não perdeu nada… Quem perdeu foi ele”, escreveu uma pessoa.

“Hoje pode até doer, porém, mais adiante, você vai sentir alívio pelo livramento recebido. Confie em mim, sei o que estou falando”, disse outra seguidora. “Sou fã, e admiro demais! Tamanha elegância e leveza, te desejo toda felicidade e proteção do mundo. E tudo ficará bem”, postou outra pessoa.

A foto de Layla tem mais de 2,3 mil comentários, além de mais de 32 mil curtidas. Ela ainda não se pronunciou sobre o assunto.