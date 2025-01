Lily Allen descobre perfil de David Harbour, ator de 'Stranger Things', em app de namoro e acaba casamento

A cantora Lily Allen e o ator David Harbour — astro de "Stranger Things"— encerraram o casamento pouco antes do último Natal, conforme noticiado pela imprensa internacional. No sábado (4), o site britânico Daily Mail apresentou detalhes de supostas traições por parte do norte-americano.

O término do ex-casal, no final do ano passado, foi apontado por flagras da artista sem aliança e pela ausência de posts e aparições dos dois juntos.

Veja também Zoeira Show do Coldplay no Brasil em 2025 já tem data confirmada e será no Mangueirão, em Belém; confira os detalhes Zoeira The Vivienne, vencedora da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK, morre aos 32 anos

Segundo fontes do jornal inglês, Lily criou um perfil no aplicativo "Raya", conhecido por ser o "Tinder dos famosos", só para encontrar o marido por lá em meio à crise na relação.

Foi neste mesmo app, inclusive, que os dois se conheceram. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez ainda em 2019 e se casaram em setembro do ano seguinte, em Las Vegas.

Conforme o jornal estrangeiro, não fica claro como a cantora soube que o ator estava por lá, mas ela encontrou rapidamente o perfil "secreto" do ex-marido na plataforma. Um detalhe, a conta criada por ele é apontada como ativa há mais de um mês.

Legenda: Perfil apontado por site britânico sendo de David Harbour Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Lily estava procurando mulheres que estavam no Raya e cruzando referências com mulheres que David segue no Instagram para tentar descobrir com quem ele estava saindo", explicou a fonte do jornal sobre a ação da cantora.

Segundo a publicação, quando o casal se separou, há cerca de um mês, ela já estava convencida de que ele tinha uma relação com outra pessoa. "Lily acredita que ele está aberto a conhecer novas pessoas há algum tempo, embora ela só tenha descoberto no final do verão", explicou a pessoa.