The Vivienne, vencedora da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK, morre aos 32 anos

O performer James Lee Williams, que ficou conhecido ao dar vida à drag queen The Vivienne, ganhadora da primeira temporada do reality show RuPaul's Drag Race UK e uma das grandes estrelas da franquia, morreu neste fim de semana, aos 32 anos.

A informação foi confirmada por Simon Jones, amigo e porta-voz de The Vivienne, à BBC, empresa pública de mídia que detém os direitos do programa no Reino Unido. Ele ainda afirmou que não divulgaria detalhes sobre a morte de James no momento e pediu privacidade para a família da artista.

Veja também Verso Globo de Ouro 2025 é transmitido neste domingo (5); veja horário, indicados e onde assistir Zoeira Cearense Silvero Pereira vai interpretar ator e drag em novela da Globo: 'Fazer o que mais amo'

Famosa pelos looks elaborados e o talento na comédia, The Vivienne seguiu atuando como performer, atriz e humorista na TV e nos palcos de teatro após a participação no Drag Race UK. Nos últimos anos, ela participou do reality Dançando no Gelo e interpretou a personagem Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, no musical Wizard of Oz West End.

Nas redes sociais, participantes e membros do reality show que tornou The Vivienne mundialmente conhecida em 2019 lamentaram a partida precoce da artista, que ainda chegou a participar da 7ª temporada do programa RuPaul's Drag Race All Stars.

A atriz, cantora e apresentadora Michelle Visage, uma das juradas fixas de RuPaul's Drag Race, disse estar "com o coração partido". Outras participantes da franquia, como Bimini Bon-Boulash, Cheryl the Queen e Jinkx Monsoon também lamentaram a morte de The Vivienne.

No Instagram, a página oficial do programa emitiu um comunicado destacando "seu talento, humor e dedicação à arte drag". "Ela fará muita falta, mas seu legado continuará vivo, como um farol de criatividade e autenticidade – ela era a personificação do que significa ser uma verdadeira campeã", destacou a nota.