Show do Coldplay no Brasil em 2025 já tem data confirmada e será no Mangueirão, em Belém; confira os detalhes

O show da banda britânica Coldplay durante a 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) já tem data para acontecer: 9 de novembro. O grupo se apresentará em Belém (PA), no Estádio Mangueirão, na véspera da abertura do evento que ocorre neste ano, um momento inédito para a música. A informação é do Diário do Pará.

Os britânicos teriam aceitado o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o jornal também paraense O Liberal. As negociações estão em curso entre o Governo Federal e a banda desde 2023, quando o Coldplay fez turnê no Brasil.

A COP 30 ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025 e vai reunir líderes de todo o mundo para discutir ações que diminuam os efeitos da degradação ambiental. O Itamaraty, o Ministério do Meio Ambiente e a Casa Civil são encarregados da organização do evento neste ano, mas Lula ainda não indicou quem vai presidir a conferência do clima.

Negociações

Em março de 2023, a banda britânica se encontrou com o presidente Lula entre os shows que realizavam no País.

Chris Martin, líder e vocalista principal do Coldplay, falou com Lula sobre questões ambientais e proteção da Amazônia. Os britânicos deram um violão ao presidente brasileiro.

O instrumento é assinado pela banda e tem uma dedicatória: "Para Lula e Janja, com amor, Coldplay 2023". A primeira-dama deu de presente aos integrantes a biografia de Lula, escrita por Fernando Morais.